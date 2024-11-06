БпЛА атаковали российский Дагестан. Фото:

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Ракурс

Дрони атакували російський Дагенстан — наліт БпЛА на цей регіон країни-агресора стався вперше з початку повномасштабної війни.

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У середу вранці, 6 листопада, над містом Каспійськ помітили невідомі БпЛА. На опублікованих кадрах безпілотник вибухнув через нібито роботу російської протиповітряної оборони. Про це повідомив Telegram-канал Astra та глава Дагестану Сергій Меліков у Telegram.

За словами Мелікова, наразі фахівці з’ясовуються обставини того, що сталося.

Місцеві мешканці заявляють, що відбулося ще кілька вибухів у Каспійську. А в Махачкалі через загрозу дронів закрили аеродром.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Ковленко поінформував, що у Telegram, що в російському Каспійську був атакований порт.

Як відомо, Каспійськ розташований на березі Каспійського моря, є супутником Махачкали і знаходиться близько до міжнародного аеродрому. У Каспійську розташована військово-морська база каспійської флотилії рф.

Нагадаємо, Міністерство оборони рф 3 листопада повідомило, що на території країни-агресора нібито були збиті 19 українських безпілотників, які атакували три області — Ростовську, Бєлгородську та Волгоградську.