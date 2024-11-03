Безпілотники атакували чотири області росії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200851-bezpilotnyky-atakuvaly-chotyry-oblasti-rosiyi-video.html

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Вибухи гриміли в російській федерації вночі 3 листопада.

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На території країни-агресора нібито були збиті 19 українських безпілотників, які атакували три області — Ростовську, Бєлгородську та Волгоградську. Про це повідомило Міністерство оборони росії.

У відомстві зазначили, що сили ППО нібито знищили 16 БпЛА над територією Ростовської області, два — над територією Бєлгородської області та один — над територією Волгоградської області.

Також вночі, як поінформував російський Telegram-канал ASTRA, вибухи пролунали в Орлі. Не виключено, що це сталося внаслідок атаки дронів. Однак цю інформацію замовчують і російське Міноборони, і місцева влада. В місцевих пабліках публікували відео з вибухами.

Тим часом у мережі з’явилися відео наслідків роботи російської ППО в Новочеркаську Ростовської області. Зазначається, що падіння уламків призвело до пожежі в двоповерховому будинку.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Найгучніше було у Сімферопольсокму та Красногвардійському районах. Зокрема, в Сімферополі чули вибухи в районі аеродрому, а над містом працювала російська ППО.