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БпЛА атакували російський Дагестан. Фото:
БпЛА вперше від початку вторгнення атакували російський Дагестан (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200946-bpla-vpershe-vid-pochatku-vtorgnennya-atakuvaly-rosiyskyy-dagestan-video.htmlРакурс
Дрони атакували російський Дагенстан — наліт БпЛА на цей регіон країни-агресора стався вперше з початку повномасштабної війни.
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У середу вранці, 6 листопада, над містом Каспійськ помітили невідомі БпЛА. На опублікованих кадрах безпілотник вибухнув через нібито роботу російської протиповітряної оборони. Про це повідомив Telegram-канал Astra та глава Дагестану Сергій Меліков у Telegram.
За словами Мелікова, наразі фахівці з’ясовуються обставини того, що сталося.
Місцеві мешканці заявляють, що відбулося ще кілька вибухів у Каспійську. А в Махачкалі через загрозу дронів закрили аеродром.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Ковленко поінформував, що у Telegram, що в російському Каспійську був атакований порт.
Як відомо, Каспійськ розташований на березі Каспійського моря, є супутником Махачкали і знаходиться близько до міжнародного аеродрому. У Каспійську розташована військово-морська база каспійської флотилії рф.
Нагадаємо, Міністерство оборони рф 3 листопада повідомило, що на території країни-агресора нібито були збиті 19 українських безпілотників, які атакували три області — Ростовську, Бєлгородську та Волгоградську.