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Ракурс
Укрэнерго объявило технический дефолт

Укрэнерго объявило технический дефолт

6 ноя 2024, 16:32
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З 9 листопада НЕК «Укренерго» тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку.


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Це технічне рішення буде діяти до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці.

НЕК «Укренерго» та уряд вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі, — йдеться у стейтменті компанії.

Підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов Кабінету міністрів та наказу уповноваженого органу управління НЕК «Укренерго» від держави — Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

НЕК «Укренерго» поінформувала своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії.

Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання та передбачені українським законодавством і Статутом компанії функції. Зокрема, що стосується поточних завдань — підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості енергосистеми України в умовах воєнного стану, — пояснили в Укренерго.

Источник: Ракурс


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