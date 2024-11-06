Укренерго оголосило технічний дефолт

https://racurs.ua/ua/n200957-ukrenergo-ogolosylo-tehnichnyy-defolt.html

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З 9 листопада НЕК «Укренерго» тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку.

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Це технічне рішення буде діяти до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці.

НЕК «Укренерго» та уряд вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі, — йдеться у стейтменті компанії.

Підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов Кабінету міністрів та наказу уповноваженого органу управління НЕК «Укренерго» від держави — Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

НЕК «Укренерго» поінформувала своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії.