Доллар и ключевые индексы укрепились на фоне победы Трампа

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Американський долар зміцнюється на фоні перемоги Дональда Трампа на виборах президета США.

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За день 6 листопада індекс долара зріс на майже на 2%. Основу індексу долара складає євро (57,6%), японська єна (13,6%), фунт стерлінгів (11,9%), канадський долар (9,1%).

Основною причиною є інфляційні очікування (через запровадження мит та збільшення попиту на робочу силу) та очікування економічного зростання (через запровадження податкових пільг, пропозиції енергоносіїв, зменшення корпоративних податків).

7 листопада має відбутися засідання ФРС США, де очікується зменшення облікової ставки у США на 25 б.п. (з 5% до 4,75%).

Останнє зниження відбулося 18 вересня і було більше за прогноз (ставку знижено з 5,5% до 5%, замість прогнозованих 5,25%). Нещодавний звіт NFP засвідчив про дуже слабке зростання обсягу нових робочих місць.

Таким чином, поки що ФРС навряд відійде від запланованого зниження облікової ставки, оскільки до інавгурації Трампа ще багато часу.

Ключові американські фондові індекси також зростають. S&P 500 (відображає вартість 500 найбільших американських компаній) — на 1,2%, NASDAQ (виключно технологічних компаній) — на 1,4%, а індекс Dow Jones — на близько 1%.

Акції компанії Tesla Ілона Маска, який відкрито підтримував Трампа, зросли на 3,5%. Ціни на нафту реагують на попередні результати виборів незначним падінням — Brent подешевшав на 1,2%. Водночас криптовалюта, яку Трамп обіцяв легалізувати, дорожчає: Bitcoin зріс більш ніж на 9%, оновивши історичний рекорд в 74 тис. дол, а Etherum — на 7,2%.

Додатковим фактором збільшення індексу долара є криза в Єврозоні, що ніяк не може оговтатися від виробничої кризи. Запровадження тарифів на іноземну продукцію негативно вплине на економіку Канади, яка експортує близько 75% своїх товарів до США. Вже канадські економісти прогнозують негативні тенденції на ринку праці.

Ці тенденції можуть похитнути ліволіберальний Уряд Канади на виборах 2025 року. Для США стратегічно необхідною є перемога правих сил у Канаді, оскільки разом вони хочуть поновити своє становище на світовому ринку вуглеводнів.

Щодо фунту стерлінгу — затяжна економічна криза у Великій Британії також підігріває недовіру до цієї валюти.

Натомість ключові американські індекси фондового ринку за день значно зросли завдяки визначеності. Перемога Трампа є неоскаржуваною, оскільки він не лише забирає всі swing states, а й Сенат. Окрім цього, він здобув більшість голосів американців (51%).

А ось крісло під головою ФРС Джером Павеллом, якого назначив сам Трамп у 2018 році, явно захитається. ФРС не хоче перевищення інфляцією у США в 2025 році таргету у 2%, тож ФРС буде змушена підвищувати ставку, що не дуже сподобається інвесторам.

Відповідно, існує питання щодо політичного тиску на ФРС США, оскільки програма заміни китайських товарыв потребує дешевих кредитів, а не лише податкових пільг та 60% мит на китайські товари.