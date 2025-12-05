Украинская делегация отправилась на встречу с командой Дональда Трампа. Фото:

Українська делегація вирушила на зустріч з командою президента США Дональда Трампа.

У п’ятницю, 5 грудня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов проведуть ще одну зустріч із американською делегацією. Представники Києва вже вирушили до Штатів. Про це пише репортер DW Міша Комадовський та «Суспільне».

Зазначається, що в Маямі Умєров та Гнатов зустрінуться з спеціальним представником американського лідера Стівеном Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Неназваний український чиновник розповів, що президент Володимир Зеленський розгляне доповідь своєї команди і ухвалить рішення про подальші кроки.

Нагадаємо, 1 грудня секретар РНБО Рустем Умєров та спеціальний представник США Стів Віткофф провели переговори у Флориді на основі Женевського документа, який було доопрацьовано. А 2 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з делегацією в ході якої обговорили ключові результати перемовин у США.

Джерела: DW, «Суспільне»