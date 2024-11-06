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Ракурс
Минобороны пообещало в ноябре в "Резерв+" три типа отсрочек

Минобороны пообещало в ноябре в «Резерв+" три типа отсрочек

6 ноя 2024, 21:29
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У листопаді в «Резерв+" повноцінно запрацюють три типи відстрочок.


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Про це у блозі для «Армія інформ» повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Так, за словами замміністра, у листопаді у застосунку будуть:

  • відстрочка для людей з інвалідністю;
  • відстрочка для студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;
  • відстрочка для батьків багатодітних сімей.

Вона заявила, що оформлення відстрочки в «Резерв+" має бути дуже простим: достатньо буде зайти у додаток, надіслати запит та отримати статус відстрочки, який підвантажиться до електронного військово-облікового документа.

Заступник міністра також наголосила, що зараз намагаються перенести всі відстрочки в онлайн, а також щоб «Резерв+" став повноцінною альтернативою ТЦК.

Источник: Ракурс


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