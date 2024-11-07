Министр обороны Польши выступил против передачи Украине истребителей МиГ-29

Польские истребители МиГ-29. Фото:

https://racurs.ua/n201003-ministr-oborony-polshi-vystupil-protiv-peredachi-ukraine-istrebiteley-mig-29.html

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Польща не схвалює передачу Україні винищувачів МіГ-29.

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Проти цього, зокрема, виступає міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Очільник оборонного відомства заявив, що ці літаки потрібні самій Польщі, бо захищають польське небо. Про це він заявив у інтерв’ю Radio ZET.

Наприклад, МіГ-29 — вони патрулюють польське небо, вони служать польським пілотам. Я не можу сказати, що я згоден з передачею літаків. З моєї сторони згоди на це немає, — заявив очільник Міноборони.

Міністр додав, що зараз Польща є одним із лідерів за наданням військової та гуманітарної допомоги для України. Косіняк-Камиш зазначив, що про це нібито дуже часто забувають. І наголосив що польська сторона передала стільки військової техніки, скільки змогла, але межею цьому є безпека країни.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

Після цього польський міністр закордонних справ Радислав Сікорський нагадав, що Варшава вже надала Києву допомоги у розмірі 217 млрд дол. Він також наголосив, що Польща залишається прифронтовою країною, у зв’язку з чим загроза існує й для неї.

Джерело: Radio ZET