Глава МЗС Польщі Радислав Сікорський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200801-polscha-vidpovila-na-zvynuvachennya-zelenskogo-pro-migy.html

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Польща відповіла на закиди президента України Володимира Зеленського щодо МіГ-29.

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Польський уряд зробив для Києва більше у співвідношенні до валового внутрішнього продукту, ніж будь-яка інша держава. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський, передає Polsat News.

За його словами, Захід вже надав Україні допомогу у розмірі 217 млрд дол.

Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям, пропорційно до ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна, — зазначив Сікорський.

Очільник МЗС додав, що водночас Польща залишається прифронтовою країною, у зв’язку з чим загроза існує й для неї.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом громад та районів на Закарпатті заявив, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

Джерело: Polsat News