Рашисты бросили жителей ТОТ на штурм украинских позиций, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n201014-narodnaya-miliciya-lnr-ponesla-znachitelnye-poteri-pod-belogorovkoy-ova.html

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Окупанти скаржаться, що минулого тижня зазнали під Білогорівкою значних втрат.

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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що у втратах загарбники звинувачують командира «123-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади» 2-го армійського корпусу «народної міліції лнр», котрий кинув у бій три мотострілкові батальйони і один танковий, не забезпечивши вогневої підтримки.