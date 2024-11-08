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Рашисты бросили жителей ТОТ на штурм украинских позиций, фото: «Украинская правда»

«Народная милиция лнр» понесла значительные потери под Белогоровкой — ОВА

8 ноя 2024, 12:47
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Окупанти скаржаться, що минулого тижня зазнали під Білогорівкою значних втрат.


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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що у втратах загарбники звинувачують командира «123-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади» 2-го армійського корпусу «народної міліції лнр», котрий кинув у бій три мотострілкові батальйони і один танковий, не забезпечивши вогневої підтримки.

Штурм був зупинений українськими оборонцями, — розповіли в ОВА. — За словами загарбників, втрати в росіян значні — як у техніці, так і у живій силі. Поранених і тіла вбитих вони досі не евакуювали. Примусово мобілізовані жителі так званої «лнр» нікому в рф не потрібні.

Источник: Ракурс


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