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Рашисти кинули жителів ТОТ на штурм українських позицій, фото: «Українська правда»
«Народна міліція лнр» зазнала значних втрат під Білогорівкою — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201014-narodna-miliciya-lnr-zaznala-znachnyh-vtrat-pid-bilogorivkou-ova.htmlРакурс
Окупанти скаржаться, що минулого тижня зазнали під Білогорівкою значних втрат.
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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що у втратах загарбники звинувачують командира «123-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади» 2-го армійського корпусу «народної міліції лнр», котрий кинув у бій три мотострілкові батальйони і один танковий, не забезпечивши вогневої підтримки.
Штурм був зупинений українськими оборонцями, — розповіли в ОВА. — За словами загарбників, втрати в росіян значні — як у техніці, так і у живій силі. Поранених і тіла вбитих вони досі не евакуювали. Примусово мобілізовані жителі так званої «лнр» нікому в рф не потрібні.
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