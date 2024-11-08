Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти кинули жителів ТОТ на штурм українських позицій, фото: «Українська правда»

«Народна міліція лнр» зазнала значних втрат під Білогорівкою — ОВА

8 лис 2024, 12:47
999

Окупанти скаржаться, що минулого тижня зазнали під Білогорівкою значних втрат.


.

Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що у втратах загарбники звинувачують командира «123-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади» 2-го армійського корпусу «народної міліції лнр», котрий кинув у бій три мотострілкові батальйони і один танковий, не забезпечивши вогневої підтримки.

Штурм був зупинений українськими оборонцями, — розповіли в ОВА. — За словами загарбників, втрати в росіян значні — як у техніці, так і у живій силі. Поранених і тіла вбитих вони досі не евакуювали. Примусово мобілізовані жителі так званої «лнр» нікому в рф не потрібні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів