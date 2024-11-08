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Наслідки російської повітряної атаки, фото: поліція Київщини
Наслідки російської повітряної атаки показала поліція Київщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201013-naslidky-rosiyskoyi-povitryanoyi-ataky-pokazala-policiya-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили чергову повітряну атаку по Київщині.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Станом на 07.30 встановлено, що:
- зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі;
- сталося займання трав’яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.
Чотирьох людей було травмовано:
- 52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба;
- у 45 та 57-річного чоловіків поранення правої ноги;
- один чоловік зазнав множинних ушкоджень усього тіла.
Потерпілих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими буде розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, — розповіли у поліції.
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