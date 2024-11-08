Последствия российской воздушной атаки, фото: полиция Киевщины

https://racurs.ua/n201013-posledstviya-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-pokazala-policiya-kievschiny-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили чергову повітряну атаку по Київщині.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Станом на 07.30 встановлено, що:

зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі;

сталося займання трав’яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

Чотирьох людей було травмовано:

52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба;

у 45 та 57-річного чоловіків поранення правої ноги;

один чоловік зазнав множинних ушкоджень усього тіла.