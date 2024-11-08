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Россияне массированно атаковали Украину «шахедами» в ночь на 8 ноября, фото: 18000
Два «шахеда» сбили на Хмельнитчине, поврежден жилой дом — ОВАhttps://racurs.ua/n201012-dva-shaheda-sbili-na-hmelnitchine-povrejden-jiloy-dom-ova.htmlРакурс
На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 8 листопада, під час відбиття російської повітряної атаки сили ППО збили два безпілотники типу «Шахед».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Сьогодні вночі, під час відбиття повітряної атаки противника, наші сили ППО збили 2 БпЛА типу «Шахед», — розповів він. — Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 92 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, запущеними з кількох напрямків.
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