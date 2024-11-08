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Ракурс
Росіяни масовано атакували Україну «шахедами» в ніч на 8 листопада, фото: 18000

Два «шахеда» збили на Хмельниччині, пошкоджено житловий будинок — ОВА

8 лис 2024, 11:40
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На Хмельниччині в ніч на сьогодні, 8 листопада, під час відбиття російської повітряної атаки сили ППО збили два безпілотники типу «Шахед».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час відбиття повітряної атаки противника, наші сили ППО збили 2 БпЛА типу «Шахед», — розповів він. — Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 92 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, запущеними з кількох напрямків.

Джерело: Ракурс


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