Украина вернула тела 563 погибших защитников. Фото:

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Ракурс

Тіла понад 500 загиблих воїнів повернула Україна.

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За результатами репатріаційних заходів вдалося повернути на підконтрольну територію тіла ще 563 загиблих воїнів.

Репатрійовано 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку і 89 полеглих бійців з Бахмутського напрямку. Крім того, 154 тіла вдалося повернути з моргів на території рф. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 8 листопада повідомив у Telegram.

Зазначається, що репатрійовані тіла та останки перевезуть до держустанов, де правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять їхні особи. Після цього тіла героїв передадуть сім’ям для гідного поховання.

Нагадаємо, 18 жовтня в Україну повернули 501 полеглого оборонця. За результатами репатріаційних заходів вдалося репатріювати тіла півтисячі захисників, що загинули на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках. Крім того, повернули одне тіло з моргу на території росії.