Группу злоумышленников, выдававших себя по ТЦК, задержали в Одесской области, фото: Офис генпрокурора

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На Одещині викрили чотирьох учасників злочинного угрупування, які видавали себе за співробітників поліції та ТЦК, вимагаючи гроші.

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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред’являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання;

в одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис. грн, в іншому — майже 39 тис. грн;

після отримання грошей вони «заспокоювали» потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази «Оберіг», що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією.

Підозрюваних затримали під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого. В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази, — розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що до складу злочинної групи входили:

особи з кримінальним минулим;

колишній правоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.