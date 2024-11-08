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Ракурс
Последствия российского обстрела в Донецкой области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по пятиэтажке на Донетчине — двое погибших (ФОТО)

8 ноя 2024, 15:06
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Російські загарбники вдарили по п’ятиповерхівці у місті Миколаївка Краматорського району Донецької області.


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В результаті дві людини загинули, ще п’ятьох було поранено. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Майже 4 години рятувальники гасили пожежу — внаслідок вчорашнього удару загорілися дві квартири та 3 балкони, загальною площею 350 кв. м, — розповіли у відомстві. — Загалом пошкоджені 5 багатоквартирних будинків й адміністративна будівля.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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