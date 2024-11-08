Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201019-rashysty-vdaryly-po-p-yatypoverhivci-na-donechchyni-dvoie-zagyblyh-foto.html

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Російські загарбники вдарили по п’ятиповерхівці у місті Миколаївка Краматорського району Донецької області.

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В результаті дві людини загинули, ще п’ятьох було поранено. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.