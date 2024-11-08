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Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: ДСНС

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи — 10 загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

8 лис 2024, 13:47
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У Запоріжжі до десяти зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаудару, завданого вчора, 7 листопада.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загалом ворог вчора наніс п’ять авіаударів по місту.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершено:

  • загинули 10 людей, з них одна дитина;
  • постраждала 41 особа, з них чотири 4 дитини;
  • надзвичайники врятували трьох людей, зокрема двох дітей.

Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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