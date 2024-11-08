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Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи — 10 загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201016-u-zaporijji-zavershyly-avariyno-ryatuvalni-roboty-10-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі до десяти зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаудару, завданого вчора, 7 листопада.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загалом ворог вчора наніс п’ять авіаударів по місту.
Аварійно-рятувальні роботи вже завершено:
- загинули 10 людей, з них одна дитина;
- постраждала 41 особа, з них чотири 4 дитини;
- надзвичайники врятували трьох людей, зокрема двох дітей.
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