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Ракурс
Рашисти продовжують здійснювати хімічні атаки проти українських військових

Кількість російський хімічних атак за жовтень назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

8 лис 2024, 13:09
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Російські загарбники продовжують застосовувати проти Сил оборони України спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.


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За жовтень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано 323 таких випадки. Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Противник застосовує боєприпаси, такі як К-51 та РГ-ВО, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Загалом зафіксовано 4 тис. 613 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Цим рф грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов’язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, — наголошують у Генштабі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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