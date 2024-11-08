Рашисти продовжують здійснювати хімічні атаки проти українських військових

https://racurs.ua/ua/n201015-kilkist-rosiyskyy-himichnyh-atak-za-jovten-nazvaly-u-zsu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують застосовувати проти Сил оборони України спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

.

За жовтень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано 323 таких випадки. Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Противник застосовує боєприпаси, такі як К-51 та РГ-ВО, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Загалом зафіксовано 4 тис. 613 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.