Подрядчики из США будут обслуживать оружие на Украине. Фото:

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Адміністрація Джо Байдена дозволила підрядникам США ремонтувати зброю прямо в Україні.

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Білий дім скасував фактичну заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні для допомоги в обслуговуванні та ремонті наданих Сполученими Штатами систем озброєння. Зокрема, це стосується винищувачів F16 і систем ППО Patriot. Про це повідомили CNN таReutersіз посиланням на анонімного чиновника.

Щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримувати військову техніку, надану США та їх союзниками, Міністерство оборони збирає тендерні пропозиції для невеликої кількості підрядників, які допоможуть Україні підтримувати допомогу, яку ми вже надали, — заявив він.

Зазначається, що підрядників буде небагато і вони перебуватимуть далеко від лінії фронту та не братимуть участь у бойових діях.

У Пентагоні тим часом заявили, що F-16 та «Петріот», вимагають спеціального технічного досвіду для обслуговування.

CNN пише, що наразі незрозуміло, чи буде цей дозвіл працювати після того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США.

Нагадаємо, в червні в «Укроборонпромі» заявили, що в рамках угоди з німецьким концерном Rheinmetall на території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини.

Джерело: CNN