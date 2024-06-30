Перші німецькі БМП вже відновлюють в України. Фото:

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На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини.

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Це відбувається в рамках угоди з концерном Rheinmetall. Про це генеральний директор «Укроборонпром» Герман Сметанін заявив в інтерв’ю «АрміяInform».

За стислий час ми пройшли шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей. Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України, — зазначив посадовець.

За словами Сметаніна, надалі планується розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. А в короткостроковій перспективі українська оборонка планує перейти до ремонту артилерійських систем.

Крім того, заплановане створення спільного підприємства, яке буде виготовляти новітні німецькі бойові машини піхоти Lynx — багатоцільової броньованої гусеничної платформи, яка має великий потенціал.

Нагадаємо, американська компанія Northrop Grumman планує налагодити виробництво боєприпасів в Україні. Спершу планують виготовляти боєприпаси середнього калібру, а згодом і снаряди для танків калібру 155 мм.

Джерело: «АрміяInform»