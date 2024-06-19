Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси в Україні. Фото:

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Виробництво боєприпасів в Україні планує налагодити компанія Northrop Grumman зі США.

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Відповідні плани на оборонній виставці Eurosatory заявив директор з міжнародного бізнесу Northrop Grumman Defense Systems Дейв Бартелл. Угода Northrop є першою публічно визнаною угодою між прем'єр-міністром оборонних відомств США та урядом України. Про це повідомило видання Breaking Defense.

Це буде перший проект компанії, який буде оплачуватися «українськими доларами». Спершу планують виготовляти боєприпаси середнього калібру, а згодом і снаряди для танків калібру 155 мм.

Зазначається, що головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі підтвердив ці плани. Однак в компанії Northrop відмовилися від коментарів.

Як відомо, американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вважається одним із найбільших у світі виробників зброї та постачальників військових технологій.

Нагадаємо, у червні в Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і Rheinmetall — цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову.

Джерело: Breaking Defense