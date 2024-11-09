На ВОТ отсутствующую мобильную связь заменяют таксофонами, работающими не круглосуточно

На тимчасово окупованій Луганщині так зване «міністерство цифрового розвитку лнр» продовжує встановлювати у містах, де відсутній мобільний зв’язок, вуличні таксофони.

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Зокрема, у Сіверськодонецьку їх вже сім. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що скористатися цими таксофонами можна лише до і після завершення комендантської години.

В інший час — на власний ризик. Якщо не спіймають, так здадуть ті, кого викликав. Зателефонувати можна виключно в екстрені служби і на міські номери в межах Сіверськодонецька — тим, хто удома провів дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.