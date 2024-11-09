Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты продолжают заменять мобильную связь таксофонами, фото: ГТРК «Вятка»

На ВОТ отсутствующую мобильную связь заменяют таксофонами, работающими не круглосуточно

9 ноя 2024, 13:08
999

На тимчасово окупованій Луганщині так зване «міністерство цифрового розвитку лнр» продовжує встановлювати у містах, де відсутній мобільний зв’язок, вуличні таксофони.


.

Зокрема, у Сіверськодонецьку їх вже сім. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що скористатися цими таксофонами можна лише до і після завершення комендантської години.

В інший час — на власний ризик. Якщо не спіймають, так здадуть ті, кого викликав. Зателефонувати можна виключно в екстрені служби і на міські номери в межах Сіверськодонецька — тим, хто удома провів дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров