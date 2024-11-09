На ТОТ відсутній мобільний зв’язок замінюють таксофонами, які працюють не всю добу

Рашисти продовжують замінювати мобільний зв’язок таксофонами, фото: ГТРК «Вятка»

https://racurs.ua/ua/n201045-na-tot-vidsutniy-mobilnyy-zv-yazok-zaminuut-taksofonamy-yaki-pracuut-ne-vsu-dobu.html

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На тимчасово окупованій Луганщині так зване «міністерство цифрового розвитку лнр» продовжує встановлювати у містах, де відсутній мобільний зв’язок, вуличні таксофони.

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Зокрема, у Сіверськодонецьку їх вже сім. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що скористатися цими таксофонами можна лише до і після завершення комендантської години.