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Ракурс
Рашисти продовжують замінювати мобільний зв’язок таксофонами, фото: ГТРК «Вятка»

На ТОТ відсутній мобільний зв’язок замінюють таксофонами, які працюють не всю добу

9 лис 2024, 13:08
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На тимчасово окупованій Луганщині так зване «міністерство цифрового розвитку лнр» продовжує встановлювати у містах, де відсутній мобільний зв’язок, вуличні таксофони.


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Зокрема, у Сіверськодонецьку їх вже сім. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що скористатися цими таксофонами можна лише до і після завершення комендантської години.

В інший час — на власний ризик. Якщо не спіймають, так здадуть ті, кого викликав. Зателефонувати можна виключно в екстрені служби і на міські номери в межах Сіверськодонецька — тим, хто удома провів дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.

Джерело: Ракурс


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