На ТОТ відсутній мобільний зв’язок замінюють таксофонами, які працюють не всю добу

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Рашисти продовжують замінювати мобільний зв’язок таксофонами, фото: ГТРК «Вятка»
На ТОТ відсутній мобільний зв’язок замінюють таксофонами, які працюють не всю добуhttps://racurs.ua/ua/n201045-na-tot-vidsutniy-mobilnyy-zv-yazok-zaminuut-taksofonamy-yaki-pracuut-ne-vsu-dobu.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині так зване «міністерство цифрового розвитку лнр» продовжує встановлювати у містах, де відсутній мобільний зв’язок, вуличні таксофони.
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Зокрема, у Сіверськодонецьку їх вже сім. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що скористатися цими таксофонами можна лише до і після завершення комендантської години.
В інший час — на власний ризик. Якщо не спіймають, так здадуть ті, кого викликав. Зателефонувати можна виключно в екстрені служби і на міські номери в межах Сіверськодонецька — тим, хто удома провів дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.
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