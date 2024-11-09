Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських РСЗВ «Град».

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Відповідне відео сьогодні, 9 листопада, опублікував прес-центр СБУ.

Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів ЦСО «А» СБУ ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села, — вказано в описі відео.