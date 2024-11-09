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Знищення російських «градів, скріншот відео
16 російських «градів» вразили воїни СБУ за два тижні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201044-16-rosiyskyh-gradiv-vrazyly-voyiny-sbu-za-dva-tyjni-video.htmlРакурс
Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських РСЗВ «Град».
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Відповідне відео сьогодні, 9 листопада, опублікував прес-центр СБУ.
Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів ЦСО «А» СБУ ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села, — вказано в описі відео.