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Ракурс
Знищення російських «градів, скріншот відео

16 російських «градів» вразили воїни СБУ за два тижні (ВІДЕО)

9 лис 2024, 12:45
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Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських РСЗВ «Град».


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Відповідне відео сьогодні, 9 листопада, опублікував прес-центр СБУ.

Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів ЦСО «А» СБУ ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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