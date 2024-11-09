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Полесские десантники безжалостно уничтожают 810 бригаду морской пехоты на Курщине
Десантники 95 бригады безжалостно уничтожают российскую морскую пехоту на Курщине (ВИДЕО 18+)https://racurs.ua/n201060-desantniki-95-brigady-bezjalostno-unichtojaut-rossiyskuu-morskuu-pehotu-na-kurschine-video-18.htmlРакурс
Поліські десантники 95 бригади безжально нищать 810 бригаду морської піхоти на Курщині.
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Вони намагаються воювати з українськими десантниками, але в морпіхів це погано виходить.
За два дні в ході штурмів наші воїни знищили 28 одиниць техніки противника та понад 100 орків із 810 бригаду морської піхоти рф. Та ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини.
Заземлився мальчок! Усе буде Україна! — каже один з десантників 95 бригади ДШВ.
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