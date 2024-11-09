Полесские десантники безжалостно уничтожают 810 бригаду морской пехоты на Курщине

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Поліські десантники 95 бригади безжально нищать 810 бригаду морської піхоти на Курщині.

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Вони намагаються воювати з українськими десантниками, але в морпіхів це погано виходить.

За два дні в ході штурмів наші воїни знищили 28 одиниць техніки противника та понад 100 орків із 810 бригаду морської піхоти рф. Та ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини.