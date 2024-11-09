У Трампа открестились от слов его советника о "российском Крыме"

https://racurs.ua/n201063-u-trampa-otkrestilis-ot-slov-ego-sovetnika-o-rossiyskom-kryme.html

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Браян Ланза був залученим радником у період передвиборчої кампанії. Він не працює на президента Трампа і не виступає від його імені.

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Про це заявив представник перехідної адміністрації Дональда Трампа в коментарі агентству Reuters.

Наразі перехідна адміністрація ще підбирає кадри і готує політичні позиції на період президентства Трампа.

Нагадаємо, раніше старший радник новообраного президента Дональда Трампа, стратег Республіканської партії Брайан Ланза заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Адміністрація Трампа, за словами Ланзи, попросить Зеленського надати його версію «реалістичного бачення миру».

У найближчі два місяці в ЗМІ з’являтимуться безліч інсайдів про різні «мирні плани» стосовно України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він підкреслює, що в деяких маніпуляціях буде зацікавлена росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за хайпом.

Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами. У будь-якому випадку, істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде, як правило, мало. А от теорій — багато, — додав Коваленко.

Раніше Британська газета The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США Трампа опублікувала деталі нібито його «мирного плану», який передбачає європейські війська у буферній між Україною та рф.

Відповідно до інформації цього медіа, Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (1200-кілометрову) буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами. Тобто по всій протяжності нинішньої лінії бойового зіткнення.

Як зазначає The Telegraph, цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.