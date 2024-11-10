Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото:

https://racurs.ua/n201065-ssha-gotovyat-zayavlenie-o-prekraschenii-ognya-v-ukraine-tusk.html

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Дату припинення вогню в Україні незабаром можуть анонсувати Сполучені Штати Америки.

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Найближчим часом від США можна очікувати на декларації щодо дати припинення вогню та на якому кордоні це діятиме. Крім того, Вашингтон заявить про гарантії безпеки для України. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, передає «Польське радіо».

За його словами, такий план, ймовірно, перебуває лише на стадії підготовки.

Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи, — заявив він.

Польський прем'єр також додав, що «рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші».

Нагадаємо, британське видання The Telegraph опублікувало деталі мирного плану Дональда Трампа. Новообраний президент США може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200-кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами. Тобто по всій протяжності нинішньої лінії бойового зіткнення.

Джерело: «Польське радіо»