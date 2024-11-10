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Ракурс
Беспилотники атаковали российкий Брянск. Фото: местные паблики

БпЛА ударили по воинской части в российском Брянске (ФОТО)

10 ноя 2024, 08:50
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Безпілотники атакували російський Брянськ вночі у неділю, 10 листопада.


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У місті лунали вибухи. Місцева влада стверджує про «збиття» 14 дронів й заявляє про «відсутність» постраждалих та руйнувань. Лише внаслідок атаки одного БпЛА «сталося займання нежитлових будівель». Про це стверджує губернатор Брянської області Олександр Богомаз, пишуть місцеві Telegram-канали.

Водночас у мережі публікують кадри вогняної пожежі у Брянську. Попередньо відомо, що було завдано удару по військовій частині, а саме — 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил російської федерації.

Безпілотники атакували російський Брянськ. Фото: місцеві пабліки

Безпілотники атакували російський Брянськ. Фото: місцеві пабліки

Безпілотники атакували російський Брянськ. Фото: місцеві пабліки

Безпілотники атакували російський Брянськ. Фото: місцеві пабліки

Безпілотники атакували російський Брянськ. Фото: місцеві пабліки

Нагадаємо, гучно в низці регіонів росії було 1 листопада. Тоді Міноборони рф заявляло про «збиття» понад 50 дронів: 20 безпілотників у Курській області, 18 — у Брянській, чотири — в Орловській, три — у Бєлгородській, один — в окупованому Криму.

Источник: Ракурс


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