Беспилотники атаковали российкий Брянск. Фото: местные паблики

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Ракурс

Безпілотники атакували російський Брянськ вночі у неділю, 10 листопада.

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У місті лунали вибухи. Місцева влада стверджує про «збиття» 14 дронів й заявляє про «відсутність» постраждалих та руйнувань. Лише внаслідок атаки одного БпЛА «сталося займання нежитлових будівель». Про це стверджує губернатор Брянської області Олександр Богомаз, пишуть місцеві Telegram-канали.

Водночас у мережі публікують кадри вогняної пожежі у Брянську. Попередньо відомо, що було завдано удару по військовій частині, а саме — 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил російської федерації.

Нагадаємо, гучно в низці регіонів росії було 1 листопада. Тоді Міноборони рф заявляло про «збиття» понад 50 дронів: 20 безпілотників у Курській області, 18 — у Брянській, чотири — в Орловській, три — у Бєлгородській, один — в окупованому Криму.