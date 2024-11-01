БпЛА атакували російський Брянськ. Фото: роспропаганда

https://racurs.ua/ua/n200790-bpla-atakuvaly-rosiyskyy-bryansk-ie-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Невідомі безпілотники атакували російське місто Брянськ.

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Ворожа протиповітряна оборона нібито виявила та знищила чотири безпілотні літальні апарати літакового типу. Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз із посиланням на Міністерство оборони російської федерації.

Водночас представник диктатури розповів, що один БпЛА нібито атакував багатоквартирний будинок. Внаслідок влучання одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад будинку. Постраждав один місцевий мешканець.

Російські пабліки оприлюднили фото з місця інциденту. На місці події працювали оперативні та екстрені служби.

Пропаганда рф стверджує, що ППО «збила» понад 50 дронів: 20 безпілотників у Курській області, 18 — у Брянській, чотири — в Орловській, три — у Бєлгородській, один — в окупованому Криму.

Нагадаємо, напередодні безпілотники атакували нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехім» в Уфі, що розташований за 1,5 тис. км від України.