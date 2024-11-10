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Бойцы ССО совершили дерзкую операцию в Курской области. Фото:

Уничтожили 14 оккупантов и троих пленили — ССО зашли в тыл врага на Курщине (ВИДЕО)

10 ноя 2024, 14:50
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Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили зухвалу вилазку в тил ворога.


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У російській Курській області бійці Сил спеціальних операцій під час заходу в тил ворога знищили 14 російських солдатів та трьох захопили в полон. Про це ССО Збройних сил України 10 листопада повідомили у Telegram.

Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце, — зазначили військові.

Також Сили спецоперацій опублікували відео з фрагментами стрілецького бою. Також на кадрах можна побачити, як бійці дістають з підземних бліндажів російських вояків.

Нагадаємо, бійці ССО знищили в Курській області російський комплекс РЕБ «Сапфір». Станцію радіоелектронної боротьби, яка розташовувалася на позиціях загарбників, виявили під час проведення розвідки місцевості.

Источник: Ракурс


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