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Российские «шахеды» в ночь на 10 ноября снова залетали в юеларусь, инфографика: «Белорусский Гаюн»

10 «шахедов» залетали ночью в беларусь — Гаюн

10 ноя 2024, 18:59
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Щонайменше десять «шахедів» в ніч на сьогодні, 10 листопада, залітали до білорусі.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Дрони проходили через «білоруський коридор» Славутич-Прип'ять, залітали з Чорнобиля та Лоєва та долітали до Мозирського району, — вказано в повідомленні. — Перший дрон залетів о 00.06 на Комарин. Далі «шахеди» заходили о 00.22, 00.44, 00.59, 01.01, 01.40, 02.09, 02.17 та 03.00.

Зазначається, що частина «шахедів», які заходили до «білоруського коридору», пізніше розверталися над білоруссю та летіли у зворотному напрямку.

Так, один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів до білорусі вже у Гомельському районі та звідти пішов на росію, — зазначає моніторингова група.

За попередніми даними, над територією білорусі зникли щонайменше три «шахеди»:

  • о 00.51 під Брагіном;
  • о 01.57 у Мозирському районі;
  • о 02.09 у Єльському районі.

Загалом за даними Повітряних сил ЗСУ, за ніч до Білорусі, Молдови та РФ полетіли 10 БПЛА, — додає «Гаюн».

Російські «шахеди» в ніч на 10 листопада знову залітали до білорусі, інфографіка: «Беларускі Гаюн»

Источник: Ракурс


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