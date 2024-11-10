10 «шахедов» залетали ночью в беларусь — Гаюнhttps://racurs.ua/n201085-10-shahedov-zaletali-nochu-v-belarus-gaun.htmlРакурс
Щонайменше десять «шахедів» в ніч на сьогодні, 10 листопада, залітали до білорусі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Дрони проходили через «білоруський коридор» Славутич-Прип'ять, залітали з Чорнобиля та Лоєва та долітали до Мозирського району, — вказано в повідомленні. — Перший дрон залетів о 00.06 на Комарин. Далі «шахеди» заходили о 00.22, 00.44, 00.59, 01.01, 01.40, 02.09, 02.17 та 03.00.
Зазначається, що частина «шахедів», які заходили до «білоруського коридору», пізніше розверталися над білоруссю та летіли у зворотному напрямку.
Так, один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів до білорусі вже у Гомельському районі та звідти пішов на росію, — зазначає моніторингова група.
За попередніми даними, над територією білорусі зникли щонайменше три «шахеди»:
- о 00.51 під Брагіном;
- о 01.57 у Мозирському районі;
- о 02.09 у Єльському районі.
Загалом за даними Повітряних сил ЗСУ, за ніч до Білорусі, Молдови та РФ полетіли 10 БПЛА, — додає «Гаюн».