Російські «шахеди» в ніч на 10 листопада знову залітали до білорусі, інфографіка: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n201085-10-shahediv-zalitaly-vnochi-do-bilorusi-gaun.html

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Щонайменше десять «шахедів» в ніч на сьогодні, 10 листопада, залітали до білорусі.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Дрони проходили через «білоруський коридор» Славутич-Прип'ять, залітали з Чорнобиля та Лоєва та долітали до Мозирського району, — вказано в повідомленні. — Перший дрон залетів о 00.06 на Комарин. Далі «шахеди» заходили о 00.22, 00.44, 00.59, 01.01, 01.40, 02.09, 02.17 та 03.00.

Зазначається, що частина «шахедів», які заходили до «білоруського коридору», пізніше розверталися над білоруссю та летіли у зворотному напрямку.

Так, один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів до білорусі вже у Гомельському районі та звідти пішов на росію, — зазначає моніторингова група.

За попередніми даними, над територією білорусі зникли щонайменше три «шахеди»:

о 00.51 під Брагіном;

о 01.57 у Мозирському районі;

о 02.09 у Єльському районі.