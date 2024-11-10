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Ракурс
Украинцев на ВОТ принуждают получать российские автомобильные номера, фото: Центр национального сопротивления

Владельцев авто на ВТО принуждают получать номерные знаки с «триколором»

10 ноя 2024, 19:49
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Жителів тимчасово окупованих територій Україні змушують до кінця року замінити автомобільні номерні знаки відповідно до «росстандарту».


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У правому нижньому кутку стане обов’язковим кремлівський «триколор». Про це сьогодні. 10 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Російська окупаційна влада на усіх рівнях у терміновому порядку замінює українську документацію на московську, — наголошують у ЦНС. — На тимчасово окупованих територіях росіяни розширюють програму русифікації місцевого населення.

У ЦНС закликають допомогти в деокупації українських земель, повідомляючи інформацію про позиції ворога до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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