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Ракурс
Українців на ТОТ змушують отримувати російські автомобільні номери, фото: Центр національного спротиву

Власників авто на ТОТ змушують отримувати номерні знаки з «триколором»

10 лис 2024, 19:49
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Жителів тимчасово окупованих територій Україні змушують до кінця року замінити автомобільні номерні знаки відповідно до «росстандарту».


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У правому нижньому кутку стане обов’язковим кремлівський «триколор». Про це сьогодні. 10 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Російська окупаційна влада на усіх рівнях у терміновому порядку замінює українську документацію на московську, — наголошують у ЦНС. — На тимчасово окупованих територіях росіяни розширюють програму русифікації місцевого населення.

У ЦНС закликають допомогти в деокупації українських земель, повідомляючи інформацію про позиції ворога до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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