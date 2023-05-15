Ракурсhttps://racurs.ua/
Мешканців ТОТ змушують змінювати автомобільні номери на російські, фото: «Трибун»
Мешканців окупованого Запоріжжя примушують переводити автомобілі на російські номери — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n183066-meshkanciv-okupovanogo-zaporijjya-prymushuut-perevodyty-avtomobili-na-rosiyski-nomery-cns.htmlРакурс
Загарбники посилили перевірки автомобілів з українськими номерами на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
.
Про це сьогодні, 15 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти затримують такі авто на блокпостах та наполегливо «переконують» власників зареєструвати автівку в російських органах влади, погрожуючи, що в майбутньому машини на українських номерах будуть конфісковуватиcь, — зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, раніше у ЦНС повідомляли, що російські загарбники почали навмисне псувати паспорти на блок-постах у тимчасово окупованих районах Херсонської області, намагаючись в такий спосіб прискорити темпи примусової паспортизації регіону.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...