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Жителей ТОТ заставляют менять автомобильные номера на российские, фото: «Трибун»
Жителей оккупированного Запорожья заставляют переводить автомобили на российские номера — ЦНСhttps://racurs.ua/n183066-jiteley-okkupirovannogo-zaporojya-zastavlyaut-perevodit-avtomobili-na-rossiyskie-nomera-cns.htmlРакурс
Загарбники посилили перевірки автомобілів з українськими номерами на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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Про це сьогодні, 15 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти затримують такі авто на блокпостах та наполегливо «переконують» власників зареєструвати автівку в російських органах влади, погрожуючи, що в майбутньому машини на українських номерах будуть конфісковуватиcь, — зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, раніше у ЦНС повідомляли, що російські загарбники почали навмисне псувати паспорти на блок-постах у тимчасово окупованих районах Херсонської області, намагаючись в такий спосіб прискорити темпи примусової паспортизації регіону.
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