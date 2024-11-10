Рашисты почти полностью разрушили Волчанск, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n201090-volchansk-razrushen-na-90-v-nem-ostautsya-do-40-mirnyh-jiteley-mva.html

Ракурс

У Вовчанську, який через безперервні обстріли з усіх видів зброї зруйнований на 90%, досі залишаються мирні жителі.

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Про це в інтерв’ю виданню «Думка» розповів очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

Люди залишаються в місті. На сьогоднішній день, за приблизними підрахунками, 30−40 осіб, які проживають у місті, — зазначив він. — Переважно це південна частина міста. Трішечки віддалена від лінії зіткнення. Люди відмовляються від евакуації.

Очільник МВА зазначив, що разом із поліцією та військовими ведуться перемовини з цими мешканцями, щоб вони залишали свої будинки, однак ті навідріз відмовляються.

Переважно це люди похилого віку, які проживали все своє життя в місті й не мають бажання виїжджати з міста, — розповів Гамбарашвілі.

На думку Гамбарашвілі, навряд чи ці люди є так званими «ждунами», котрі відмовляються від евакуації через бажання жити під російською окупацією.

Я би не сказав, що це ждуни. Ждуни, якщо їх так називати, у перші дні травня почали переміщатися в північну частину міста, щоб перейти на сторону ворога. Це люди, які чекали ворога, то вони виявили себе протягом дня-двох, вони почали пересуватися в напрямку ворога, — наголосив він.

Джерело: «Думка»