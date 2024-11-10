Вовчанськ зруйнований на 90%, у ньому залишаються до 40 мирних жителів — МВАhttps://racurs.ua/ua/n201090-vovchansk-zruynovanyy-na-90-u-nomu-zalyshautsya-do-40-myrnyh-jyteliv-mva.htmlРакурс
У Вовчанську, який через безперервні обстріли з усіх видів зброї зруйнований на 90%, досі залишаються мирні жителі.
Про це в інтерв’ю виданню «Думка» розповів очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.
Люди залишаються в місті. На сьогоднішній день, за приблизними підрахунками, 30−40 осіб, які проживають у місті, — зазначив він. — Переважно це південна частина міста. Трішечки віддалена від лінії зіткнення. Люди відмовляються від евакуації.
Очільник МВА зазначив, що разом із поліцією та військовими ведуться перемовини з цими мешканцями, щоб вони залишали свої будинки, однак ті навідріз відмовляються.
Переважно це люди похилого віку, які проживали все своє життя в місті й не мають бажання виїжджати з міста, — розповів Гамбарашвілі.
На думку Гамбарашвілі, навряд чи ці люди є так званими «ждунами», котрі відмовляються від евакуації через бажання жити під російською окупацією.
Я би не сказав, що це ждуни. Ждуни, якщо їх так називати, у перші дні травня почали переміщатися в північну частину міста, щоб перейти на сторону ворога. Це люди, які чекали ворога, то вони виявили себе протягом дня-двох, вони почали пересуватися в напрямку ворога, — наголосив він.
Джерело: «Думка»