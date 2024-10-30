Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як зараз виглядає місто Вовчанськ Харківської області.

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Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ, — зазначається в описі відео. — Бійці кажуть, що від міста залишилися лише руїни.