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Ракурс
Вовчанськ значно постраждав внаслідок російської агресії, скріншот відео

Як зараз виглядає Вовчанськ, показали прикордонники (ВІДЕО)

30 жов 2024, 17:15
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Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як зараз виглядає місто Вовчанськ Харківської області.


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Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ, — зазначається в описі відео. — Бійці кажуть, що від міста залишилися лише руїни.

Джерело: Ракурс


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