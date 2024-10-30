Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Волчанск значительно пострадал в результате российской агрессии, скриншот видео

Как сейчас выглядит Волчанск, показали пограничники (ВИДЕО)

30 окт 2024, 17:15
999

Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як зараз виглядає місто Вовчанськ Харківської області.


.

Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ, — зазначається в описі відео. — Бійці кажуть, що від міста залишилися лише руїни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров