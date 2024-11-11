Боррель провел утро в укрытии из-за российской атаки на Киев

https://racurs.ua/n201103-borrel-provel-utro-v-ukrytii-iz-za-rossiyskoy-ataki-na-kiev-foto.html

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Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що ранок понеділка він розпочав у бомбосховищі Києва через ракетну атаку росії.

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Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки росія завдає чергового ракетного удару, — написав Боррель.

Боррель зауважив, що це щоденна реальність для українського народу з початку повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо, що уранці 11 листопада росіяни здійснили психологічну атаку на україну, прогнавши 13 бомбардувальників з півночі рф до Каспійського моря, але реальних пусків ракет не відбулося. Поблизу Києва натомість Сили оборони збили до десяти «шахедів».

10 листопада Боррель відвідав село Ягідне, де російські окупанти тримали сотні цивільних у підвалі школи.

У Ягідному російські окупанти місяць утримували ціле село — 370 осіб — у підвалі школи на (площі, — ред.) 170 м2. Їхнє тяжке випробування повертає нас у найтемніші дні європейської історії", — написав Боррель.

Він додав, що «ця подія є жахливим нагадування про те, як виглядає життя простих українців під російською окупацією».

Хосеп Боррель перебуває в Україні із заключним офіційним візитом на посаді.

Верховний представник ЄС у Києві закликав зняти обмеження на удари вглиб рф. Він заявив, що участь північнокорейців у російському наступі на Україну є глобалізацією війни.