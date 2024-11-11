Возле Курахового подорвали дамбу водохранилища, вода заливает близлежащие села, — украинские паблики

https://racurs.ua/n201106-vozle-kurahovogo-podorvali-dambu-vodohranilischa-voda-zalivaet-blizlejaschie-sela-ukrainskie.html

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Біля Курахового підірвано греблю водосховища, і вода заливає прилеглі села, — українські пабліки

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РосЗМІ також повідомляють про підрив греблі біля села Старі Терни, яке є однією з цілей російського наступу. До нього армія рф наближається з двох сторін, щоб блокувати Курахове з тилу.

Хто підірвав греблю, наразі не повідомляють. Журналіст Андрій Цаплієнко припускає, що це зробили українські сили, аби уникнути оточення.

Московити припускають, що дамбу знищили їхні військові, щоб затопити дороги, якими постачається гарнізон у Кураховому, а також українські сили на північ від річки Вовчої та Курахівського водосховища.