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Біля Курахового підірвали греблю водосховища, вода заливає прилеглі села
Біля Курахового підірвали греблю водосховища, вода заливає прилеглі села, — українські паблікиhttps://racurs.ua/ua/n201106-bilya-kurahovogo-pidirvaly-greblu-vodoshovyscha-voda-zalyvaie-prylegli-sela-ukrayinski-pabliky.htmlРакурс
Біля Курахового підірвано греблю водосховища, і вода заливає прилеглі села, — українські пабліки
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РосЗМІ також повідомляють про підрив греблі біля села Старі Терни, яке є однією з цілей російського наступу. До нього армія рф наближається з двох сторін, щоб блокувати Курахове з тилу.
Хто підірвав греблю, наразі не повідомляють. Журналіст Андрій Цаплієнко припускає, що це зробили українські сили, аби уникнути оточення.
Московити припускають, що дамбу знищили їхні військові, щоб затопити дороги, якими постачається гарнізон у Кураховому, а також українські сили на північ від річки Вовчої та Курахівського водосховища.
Тим часом Курахівську ТЕС розібрали на запчастини для ремонту інших електростанцій, пошкоджених обстрілами, повідомляє The Wall Street Journal.
Рішення було прийнято навесні, коли рф зруйнувала міст, яким ТЕС постачалася вугіллям. Без нього станція не могла функціонувати, а відновлення інфраструктури в безпосередній близькості до лінії фронту було неможливо.
До кінця літа демонтаж було майже завершено, що дозволило оперативно ремонтувати багато інших об'єктів. Залишилися лише котли та інші елементи, які надто громіздкі для транспортування.