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ГБР заинтересовалось чиновницей Львовской МСЭК, которая ездит на BMW X5 и Mercedes GLE 2023 года

ГБР заинтересовалось чиновницей Львовской МСЭК, которая ездит на BMW X5 и Mercedes GLE 2023 года

11 ноя 2024, 13:24
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Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії.


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Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень, йдеться у повідомленні відомства 11 листопада.

Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. Жінка також «орендує" місце у паркінгу розташованому в її домі.

Источник: Ракурс


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