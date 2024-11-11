ГБР заинтересовалось чиновницей Львовской МСЭК, которая ездит на BMW X5 и Mercedes GLE 2023 года

https://racurs.ua/n201109-gbr-zainteresovalos-chinovnicey-lvovskoy-msek-kotoraya-ezdit-na-bmw-x5-i-mercedes-gle-2023-goda.html

Ракурс

Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії.

.

Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень, йдеться у повідомленні відомства 11 листопада.

Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. Жінка також «орендує" місце у паркінгу розташованому в її домі.