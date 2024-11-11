ДБР зацікавилося чиновницею Львівської МСЕК, яка їздить на BMW X5 та Mercedes GLE 2023 року

https://racurs.ua/ua/n201109-dbr-zacikavylasya-chynovnyceu-lvivskoyi-msek-yaka-yizdyt-na-bmw-x5-ta-mercedes-gle-2023-roku.html

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Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії.

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Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень, йдеться у повідомленні відомства 11 листопада.

Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. Жінка також «орендує" місце у паркінгу розташованому в її домі.