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Ракурс
ДБР зацікавилося чиновницею Львівської МСЕК, яка їздить на BMW X5 та Mercedes GLE 2023 року

ДБР зацікавилося чиновницею Львівської МСЕК, яка їздить на BMW X5 та Mercedes GLE 2023 року

11 лис 2024, 13:24
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Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії.


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Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень, йдеться у повідомленні відомства 11 листопада.

Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. Жінка також «орендує" місце у паркінгу розташованому в її домі.

Джерело: Ракурс


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