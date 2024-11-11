Экстренные превентивные отключения света отменили

https://racurs.ua/n201110-ekstrennye-preventivnye-otklucheniya-sveta-otmenili.html

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Екстрені відключення світла скасували. У Київ, Київську, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області поступово повертають світло.

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У ДТЕК та Укренерго розповіли, що превентивні екстрені відключення світла у населення потрібні для того, щоб знизити навантаження на електросистему і запобігти масштабним пошкодженням у випадку влучання ворожих ракет.

В ефірі телеканлу «Київ» народний депутат України від фракції «Слуга народу», член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк зауважив, що після відбою повітряної тривоги світло в домівки українців буде повертатися поступово, бо енергоблокам потрібен певний час для запуску.

Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані.

В Укренерго 11 листопада повідомили, що в Україні споживання відповідає сезонним показникам.

10 листопада добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% більшим, ніж попередньої неділі — 3 листопада.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері — в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

В Укренерго просять не вмикатие одночасно кілька потужних електроприладів з 7.00 до 11.00 вранці та з 16.00 до 21.00 у вечірні години.

Україна все ще імпортує струм з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови з максимальною потужністю в окремі години до 300 МВт.